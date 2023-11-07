Организацию дорожного движения изменили на Комсомольском шоссе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Организацию дорожного движения изменили на Комсомольском шоссе. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В этом году на Комсомольском шоссе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" был уложен новый асфальт, модернизированы светофоры и установлены новые дорожные знаки.

Также были были демонтированы старые ж/д рельсы на перекрестке улиц Дачная и Украинская, что позволило увеличить скорость потока.

Ранее для поворота на перекрестке налево было необходимо повернуть направо на отнесенный поворот и встраиваться в поток транспорта, что приводило к ДТП и провоцировало нарушения. После демонтажа разделительного ограждения была выделена отдельная полоса для поворота налево с обоих направлений. Для безопасности маневров на светофорах появились дополнительные поворотные секции.

Кроме того, на перекрестке Комсомольского шоссе с улицей Шлиссельбургской переразметкой выделена отдельная полоса для поворота налево с обеих сторон шоссе.

Ранее сообщалось, что схему движения изменили на перекрестке улиц Бринского и Родионова.