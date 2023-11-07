Многочисленные экологические нарушения выявлены в работе Борского стеклозавода

Инспекторы Управления Росприроднадзора по Нижегородской области провели плановую проверку борского предприятия "Эй Джи Си БСЗ", которое производит и обрабатывает стекло. Как показала проверка, завод работает с целым рядом нарушений природоохранных норм и требований.
Специалисты ведомства обнаружили на территории предприятия свалку строительных отходов, а также битого стекла на участке, не имеющем твёрдого покрытия, что запрещено законом.
Также установлено, что на ряд отходов IV класса опасности у предприятия отсутствуют необходимые паспорта - то есть они не включены в проект и в утверждённые нормативы образования отходов, а следовательно по ним не ведётся учёт.
Нарушения выявлены и в сфере охраны атмосферного воздуха, так как "Эй Джи Си БСЗ" некорректно провёл инвентаризацию стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ и некорректно проводит производственный экологический контроль.
В общей сложности было выявлено 20 нарушений. На юридическое и ответственное должностное лицо будут наложены штрафы.
Предприятию выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений, уточнили в Росприроднадзоре.
Ранее сообщалось, что ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" освобождён от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности.
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