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Общество

Каток в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря

13 ноября 2023 18:59  [103] Общество

Фото: парк "Швейцария"

Каток в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря. Об этом сообщается в соцсетях пространства.

Согласно информации, в парке будут доступны прокат и заточка коньков, а также теплая раздевалка.

К открытию катка представители "Швейцарии" объявили конкурс. Нижегородцам предлагается угадать, какую фигуру-символ установят в центре катка в этом году. Свой вариант можно оставить в группе парка.

Конкурс завершится 24 ноября, а победитель будет объявлен 1 декабря на торжественном открытии катка.

Приз - пригласительные билеты на посещение катка, которыми можно будет воспользоваться с 1 декабря 2023 года по 10 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что как минимум 73 катка откроется в Нижнем Новгороде этой зимой.

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Теги:
Каток
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