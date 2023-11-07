Уголовное дело возбуждено из-за свалки химических отходов в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено из-за свалки химических отходов в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, более 10 лет назад компания "Спецсплав НН" захоронила на берегу Оки вблизи Дзержинска более 700 тонн опасных химических отходов, которые до сих пор не утилизированы.

В настоящее время металлические контейнеры, в которых хранятся химикаты, прогнили, а их содержимое попадает в почву, загрязняя прибрежную зону.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 1 УК РФ (халатность).

Ранее сообщалось, что более 10 опасных объектов ликвидируют в Нижегородской области в рамках проекта "Генеральная уборка".