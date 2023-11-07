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Общество

Институт развития интернета начал прием заявок на создание молодежных онлайн-проектов в 2024 году

14 ноября 2023 10:32  [84] Общество

Нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявку на участие в конкурсе на создание молодежного контента в 2024 году. На конкурс принимаются проекты в разных жанрах и форматах на темы, актуальные для молодёжи: это возможности для развития и выбор жизненного пути, поиск себя и отношения с окружающим миром, историческое наследие и поводы для гордости, культурное многообразие и инклюзия и т.п.

Проекты принимаются по 4 направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО). Бюджет конкурса составляет 3 млрд рублей. 

Подать заявку можно по ссылке: https://ири.рф/contests/konkursnyy-otbor-molodezhnogo-kontenta-11-2023/ до 1 декабря 2023 года включительно.

Кроме того, участникам доступен акселератор – бесплатный онлайн-курс, который поможет разобраться с документацией и процессом подачи: https://ири.рф/accelerator/.

"Мы постоянно совершенствуем систему отбора заявок, потому что нам важно, дойдет ли поддержанный проект до аудитории. На этот раз мы вводим показатель социальной вовлеченности для проектов в блогосфере. Он выражается в процентном соотношении суммы реакций пользователей к количеству просмотров. Для каждой площадки он будет свой, например, для VK на один миллион просмотров должно быть минимум три тысячи реакций. Это поможет нам убедиться, что проект живой, вызывает у зрителей эмоции, желание обсудить увиденное", – рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Проекты по направлению "Блогосфера" должны размещаться в пабликах (каналах) с аудиторией от 15 тысяч пользователей, а также могут реализовываться совместно с блогерами, у которых более 8 тысячи подписчиков. Также одно из нововведений будет касаться создания сериалов: на конкурс не будут приниматься переработанные в сериал (в том числе путем досъемки) полнометражные проекты.

Эксперты, в первую очередь, оценят идеи допущенных до конкурса проектов – их актуальность, соответствие тематическим линиям отбора и художественную ценность. Далее оценивается бюджет на производство и продвижение проектов, набравших минимальный проходной балл. Финалисты представят свои проекты на очной защите перед экспертами конкурсного комитета ИРИ, куда входят руководители медиакомпаний и представители государственных органов. Итоги будут подведены не позднее апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские НКО могут подать заявки на размещение социальной рекламы в интернете в 2024 году.

 

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