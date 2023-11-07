Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на Гребном канале Нижнего Новгорода

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Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.
Напомним, на Гребном канале планируется построить четырехзвездочную гостиницу на 200 мест и комплекс терм.
Согласно информации, положительное заключение экспертизы было выдано 10 ноября. Застройщиком выступает ООО "Экопарк - Нижний Новгород".
Проект гостиницы был разработан ООО "Бранд и К", ООО "Авиаком", ООО "БВК-Инжиниринг", ООО "Облкоммунпроект" и ООО "Проектно-монтажное предприятие "Электросистемы".
Ранее сообщалось, что проект туркомплекса на Гребном канале получил статус социального. Инвестор планирует построить его в течение 30 месяцев на территории площадью 198 100 кв. м за 600 млн рублей.
Отметим, что почти две трети нижегородцев выступает за дальнейшее развитие и комплексное благоустройство Гребного канала и прилегающей территории.
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