Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на Гребном канале Нижнего Новгорода Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области, архив

Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Напомним, на Гребном канале планируется построить четырехзвездочную гостиницу на 200 мест и комплекс терм.

Согласно информации, положительное заключение экспертизы было выдано 10 ноября. Застройщиком выступает ООО "Экопарк - Нижний Новгород".

Проект гостиницы был разработан ООО "Бранд и К", ООО "Авиаком", ООО "БВК-Инжиниринг", ООО "Облкоммунпроект" и ООО "Проектно-монтажное предприятие "Электросистемы".

Ранее сообщалось, что проект туркомплекса на Гребном канале получил статус социального. Инвестор планирует построить его в течение 30 месяцев на территории площадью 198 100 кв. м за 600 млн рублей.

Отметим, что почти две трети нижегородцев выступает за дальнейшее развитие и комплексное благоустройство Гребного канала и прилегающей территории.