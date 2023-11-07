Нижегородская область в октябре сэкономила на торгах 157,6 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в октябре сэкономила на торгах 157,6 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Согласно информации, в октябре было проведено 99 аукционов на 1,9 мрлд рублей.

Так, 84,6 млн рублей было сэкономлено на разработке проектной документации и выполнении работ по ремонту и содержанию дорог, экономия по капремонту соцучреждений составила 55,9 мдн рублей. В среднем на один состоявшийся лот было подано 5,5 заявки.

Всего за 10 месяцев 2023 году экономия по торгам правительства Нижегородской области составила 2,5 млрд рублей. С начала года было проведено 1346 аукционов на 41,9 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 5 заявок участников.

Ранее сообщалось, что поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области за 10 месяцев выросло на 26,8%.