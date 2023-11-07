Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области за 10 месяцев выросло на 26,8% Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за 10 месяцев 2023 года на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министерство финансов региона подвело итоги исполнения бюджета области за январь-октябрь текущего года. По состоянию на 1 ноября 2023 года доходы консолидированного бюджета получены в объеме 319,8 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы составили 267,9 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 291,8 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 274,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 222,6 млрд рублей. Этот показатель на 29% выше уровня 2022 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 250,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области на 2024 год пройдут 16 ноября.

Напомним, "нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2024 год прошло в середине октября.