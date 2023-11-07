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Политика

Гордума Сарова и Городской совет Энергодара договорились о сотрудничестве

14 ноября 2023 12:20  [54] Политика
Андрей Короткий и Антон Ульянов

Андрей Короткий и Антон Ульянов

Фото: ЗАЭС. Официально

Делегация городской Думы Сарова посетила Энергодар в Запорожской области для обмена опыта с местным Городским советом. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.

Согласно информации, в рамках соглашения о сотрудничестве Дума Сарова будет оказывать юридическую и методическую помощь органам власти Энергодара, а также предоставлять информацию для осуществления местного самоуправления в соответствии с российским законодательством. 

"Задача уникальная - создать с нуля тот набор документов, по которому будет жить город. Мы с удовольствием готовы поделиться своим опытом", - отметил председатель Думы Сарова Антон Ульянов.

Председатель Городского Совета Энергодара Андрей Короткий добавил, что саровская делегация имеет большой багаж знаний, который позволит выстроить работу органов власти в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что заседание Ассоциации Молодежных парламентов РФ в ПФО впервые прошло в ДНР.

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Теги:
Городская дума Донбасс Саров
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