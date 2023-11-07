Оклады военных и силовиков будут проиндексированы в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оклады военных и силовиков будут проиндексированы в 2024 году. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на проект федерального бюджета.

Согласно информации, в следующем году также повысятся оклады пожарников, таможенников и сотрудников ФСИН.

В 2024 году на индексацию заработной платы будет направлено около 28 млрд рублей, а всего на зарплаты и пособия бюджетникам выделено более 897 миллиардов рублей.

Напомним, в октябре зарплаты госслужащих были проиндексированы на 5,5%.