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Оклады военных и силовиков будут проиндексированы в 2024 году. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на проект федерального бюджета.
Согласно информации, в следующем году также повысятся оклады пожарников, таможенников и сотрудников ФСИН.
В 2024 году на индексацию заработной платы будет направлено около 28 млрд рублей, а всего на зарплаты и пособия бюджетникам выделено более 897 миллиардов рублей.
Напомним, в октябре зарплаты госслужащих были проиндексированы на 5,5%.
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