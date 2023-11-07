Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2023 17:12  [4] РЭО создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники
14 ноября 2023 16:46  [55] Индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8%
14 ноября 2023 15:52  [108] ФАС заинтересовалась ценообразованием на куриные яйца в России
14 ноября 2023 15:13  [126] ГУ ФССП по Нижегородской области примет участие в Дне правовой помощи детям
14 ноября 2023 15:02  [136] Жители региона смогут могут оформить процедуру внесудебного банкротства через МФЦ Нижегородской области
14 ноября 2023 14:38  [141] Оклады военных и силовиков будут проиндексированы в 2024 году
14 ноября 2023 14:23  [235] Заслуженным работникам Нижнего Новгорода в разных сферах вручили награды
14 ноября 2023 14:05  [141] Владимир Тарасов: "Проект "Старшее поколение" за десять лет объединил тысячи нижегородцев серебряного возраста"
14 ноября 2023 13:19  [155] Группы для детей с ОВЗ появятся в трех новых детсадах Нижнего Новгорода
14 ноября 2023 12:50  [185] Новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро
Общество

РЭО создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники

14 ноября 2023 17:12  [4] Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники в рамках акции "ЭлектроОсень".

Как рассказали в компании, по итогам 2022 года объём образования электронных отходов достиг 1,7 млн тонн - это порядка 11 кг на одного человека. Важно пользоваться электроникой разумно - и старую бытовую технику и сломанные гаджеты сдавать в пункты сбора электротехники.

Специализированные гипермаркеты запустили акцию "ЭлектроОсень" по сбору отслужившей бытовой техники, электроники и батареек, к которой также присоединился и РЭО.

Технику можно сдать в специальные боксы в магазинах - бесплатно и без дополнительных покупок. В рамках акции принимаются батарейки, бытовая техника и электроприборы (компьютеры и планшеты, смартфоны, игровые гаджеты, телевизоры, аудиотехника, техника для дома, фотоаппараты и видеотехника).

В РЭО предупредили, что в пунктах не принимаются аккумуляторы, электронные сигареты и приборы освещения.

Сданные в ходе акции отходы электроники будут переданы лицензированным компаниям на переработку.

Полную карту точек сбора техники в Нижегородской облсти можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщал телеканал "360", с 1 сентября в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РЭО Техника Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph