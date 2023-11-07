РЭО создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники в рамках акции "ЭлектроОсень".

Как рассказали в компании, по итогам 2022 года объём образования электронных отходов достиг 1,7 млн тонн - это порядка 11 кг на одного человека. Важно пользоваться электроникой разумно - и старую бытовую технику и сломанные гаджеты сдавать в пункты сбора электротехники.

Специализированные гипермаркеты запустили акцию "ЭлектроОсень" по сбору отслужившей бытовой техники, электроники и батареек, к которой также присоединился и РЭО.

Технику можно сдать в специальные боксы в магазинах - бесплатно и без дополнительных покупок. В рамках акции принимаются батарейки, бытовая техника и электроприборы (компьютеры и планшеты, смартфоны, игровые гаджеты, телевизоры, аудиотехника, техника для дома, фотоаппараты и видеотехника).

В РЭО предупредили, что в пунктах не принимаются аккумуляторы, электронные сигареты и приборы освещения.

Сданные в ходе акции отходы электроники будут переданы лицензированным компаниям на переработку.

Полную карту точек сбора техники в Нижегородской облсти можно посмотреть по ссылке.