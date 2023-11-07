Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2023 18:52  [1] Финансирование содержания реки Борзовки в Нижнем Новгороде будет увеличено
14 ноября 2023 18:40  [41] Вакцинацию против гриппа прошли 43,6% жителей Нижегородской области
14 ноября 2023 17:39  [108] Нижегородке Вере Романовской вручили премию "Профессор года-2023"
14 ноября 2023 17:12  [100] РЭО создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники
14 ноября 2023 16:46  [116] Индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8%
14 ноября 2023 15:52  [129] ФАС заинтересовалась ценообразованием на куриные яйца в России
14 ноября 2023 15:13  [143] ГУ ФССП по Нижегородской области примет участие в Дне правовой помощи детям
14 ноября 2023 15:02  [155] Жители региона смогут могут оформить процедуру внесудебного банкротства через МФЦ Нижегородской области
14 ноября 2023 14:38  [153] Оклады военных и силовиков будут проиндексированы в 2024 году
14 ноября 2023 14:23  [278] Заслуженным работникам Нижнего Новгорода в разных сферах вручили награды
Общество

Финансирование содержания реки Борзовки в Нижнем Новгороде будет увеличено

14 ноября 2023 18:52  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

14 ноября в Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты обсудили в том числе вопросы содержания общественного пространства вдоль реки Борзовки.

Первый замглавы администрации Ленинского района Николай Захар напомнил, что в этом году на Борзовке были проведены масштабные работы по расчистке и благоустройству, на которые было направлено 159 млн рублей.

Напомним, вдоль реки высадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные и беговые дорожки, установили детскую площадку, площадку для выгула собак, а у парка Станкозавода установили смотровую площадку.

Николай Захар указал, что на приведённой в порядок территории продолжают появляться стихийные свалки, поэтому необходимы дополнительные средства на содержание данного объекта в следующем году в размере 1 млн рублей.

Депутат Татьяна Дружинина подтвердила, что в ходе инспектирования данной территории совместно с представителями Минэкологии фиксируется появление бытового мусора

"Конечно, нужно вести постоянный контроль, устанавливать камеры, чтобы это общественное пространство пребывало в надлежащем виде и радовало жителей", – подчеркнула она.

Депутаты поддержали предложение о том, чтобы выделить из городского бюджета дополнительные средства на содержание реки Борзовки после проведённого благоустройства.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Гордума Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph