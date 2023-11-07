Финансирование содержания реки Борзовки в Нижнем Новгороде будет увеличено Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

14 ноября в Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты обсудили в том числе вопросы содержания общественного пространства вдоль реки Борзовки.

Первый замглавы администрации Ленинского района Николай Захар напомнил, что в этом году на Борзовке были проведены масштабные работы по расчистке и благоустройству, на которые было направлено 159 млн рублей.

Напомним, вдоль реки высадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные и беговые дорожки, установили детскую площадку, площадку для выгула собак, а у парка Станкозавода установили смотровую площадку.

Николай Захар указал, что на приведённой в порядок территории продолжают появляться стихийные свалки, поэтому необходимы дополнительные средства на содержание данного объекта в следующем году в размере 1 млн рублей.

Депутат Татьяна Дружинина подтвердила, что в ходе инспектирования данной территории совместно с представителями Минэкологии фиксируется появление бытового мусора

"Конечно, нужно вести постоянный контроль, устанавливать камеры, чтобы это общественное пространство пребывало в надлежащем виде и радовало жителей", – подчеркнула она.

Депутаты поддержали предложение о том, чтобы выделить из городского бюджета дополнительные средства на содержание реки Борзовки после проведённого благоустройства.