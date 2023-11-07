Глеб Никитин возглавил нижегородскую делегацию на международной выставке в Китае

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с делегацией от региона принимает участие в крупнейшей технологической выставке CHINA HI-TECH FAIR. Как рассказал губернатор в своем Telegram-канале, мероприятие проходит в городе Шэньчжэнь.
Общая площадь выставки составляет 500 тысяч кв. метров, всего на форум прибыло 214 тысяч участников.
"Представляем здесь совместный стенд Нижегородской области и конференции ЦИПР. Обсудим с представителями ИТ-компаний совместные проекты", - добавил Глеб Никитин.
Как сообщалось ранее, "ЦИПР" и нижегородское правительство представят новые технологии на международной выставке в Китае.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+