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Политика

Глеб Никитин возглавил нижегородскую делегацию на международной выставке в Китае

15 ноября 2023 09:10  [112] Политика
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с делегацией от региона принимает участие в крупнейшей технологической выставке CHINA HI-TECH FAIR. Как рассказал губернатор в своем Telegram-канале, мероприятие проходит в городе Шэньчжэнь.

Общая площадь выставки составляет 500 тысяч кв. метров, всего на форум прибыло 214 тысяч участников.

"Представляем здесь совместный стенд Нижегородской области и конференции ЦИПР. Обсудим с представителями ИТ-компаний совместные проекты", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, "ЦИПР" и нижегородское правительство представят новые технологии на международной выставке в Китае.

 

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Теги:
IT Глеб Никитин
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