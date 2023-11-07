ФК "Пари НН" организует встречу болельщиков с Олегом Романцевым Спорт

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Встреча болельщиков нижегородского ФК "Пари НН" и известного российского футбольного тренера, экс-наставника московского "Спартака" Олега Романцева состоится в начале декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

По его данным, Олег Романцев уже подтвердил свое участие в мероприятии.

Ориентировочно, встреча пройдет 1 декабря, уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

"Следите за стартом подачи заявок на эту встречу в социальных сетях нашего клуба. Количество мест будет ограничено", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин провел встречу с Олегом Романцевым.

ФК "Пари НН" ранее отправил из Нижнего Новгорода четыре автобуса с болельщиками в Москву на матч со "Спартаком".