ФК "Пари НН" организует встречу болельщиков с Олегом Романцевым

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Встреча болельщиков нижегородского ФК "Пари НН" и известного российского футбольного тренера, экс-наставника московского "Спартака" Олега Романцева состоится в начале декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.
По его данным, Олег Романцев уже подтвердил свое участие в мероприятии.
Ориентировочно, встреча пройдет 1 декабря, уточнил Давид Мелик-Гусейнов.
"Следите за стартом подачи заявок на эту встречу в социальных сетях нашего клуба. Количество мест будет ограничено", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин провел встречу с Олегом Романцевым.
ФК "Пари НН" ранее отправил из Нижнего Новгорода четыре автобуса с болельщиками в Москву на матч со "Спартаком".
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