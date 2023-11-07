Работа троллейбуса №8 возобновлена в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работа троллейбуса №8 возобновлена в Нижнем Новгороде в тестовом режиме с 15 ноября. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

По данным ведомства, первые рейсы маршрута № 8 "Улица Дубравная - тоннель Московского вокзала" с конечных остановок были выполнены в соответствии с расписанием.

Узнать всю информацию о данном маршруте можно на портале АСИП сайта "Центра развития транспортных систем".

Также отмечается, что по итогам тестового периода работа данного троллейбусного маршрута может быть скорректирована за счет увеличения выпуска транспортных единиц.

Как сообщалось ранее, работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируют возобновить в ноябре.

Напомним также, что в перспективе большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами.