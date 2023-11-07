Администрация Дзержинска в 2024 году направит 723,7 млн рублей на нацпроекты Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава Дзержинска Иван Носков обсудили планы развития города и проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно информации, доходы и расходы бюджета города в следующем городу запланированы в объеме 8 млрд 933 млн рублей.

Отмечается снижение доли муниципального долга к собственным доходам бюджета, в 2024 году она составит 46,9%, тогда как в 2019 году она составляла 89,03%.

Евгений Люлин отметил, что администрация Дзержинска эффективно выстраивает взаимодействие с областным центром и активно участвует в федеральных проектах. Так, на 1 рубль средств местного бюджета на реализацию нацпроектов городской округ привлекает почти 9 рублей областных и федеральных средств.

В 2024 году Дзержинск планирует участие в пяти национальных проектах – "Жилье и городская среда" (общий объем запланированного финансирования 159 млн руб.), "Безопасные качественные дороги" (80,8 млн рублей), "Культура" (20,7 млн рублей), "Образование" (12,2 млн рублей), "Экология" (451,0 млн рублей). Всего на реализацию нацпроектов будет направлено 723,7 млн рублей.

Также в бюджет Дзержинска заложено финансирование благоустройства лесополосы в районе улицы Молодежной, капитального ремонта МБУК "Дзержинский театр кукол", строительства объездной дороги в поселке Дачный и автомобильной дороги к Шуховской башне, благоустройство дворовых территорий и другие крупные проекты.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.