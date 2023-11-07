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Происшествия

Мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов

15 ноября 2023 12:51  [78] Происшествия

Мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, жертвами такой схемы обмана за последние сутки уже стали 17 человек - жителей региона.

Ситуация в каждом случае выглядела примерно одинаковой. Нижегородцу поступал звонок с неизвестного номера, после чего звонивший представлялся сотрудником одного из операторов сотовой связи.

Далее, мошенник вводил потерпевшего в заблуждение тем, что якобы у него скоро заблокируют сим-карту из-за завершения срока ее действия.

Далее, чтобы не допустить блокировки, аферисты требовали назвать им телефонный код, который приходил на номер потенциальной жертвы.

После того, как потерпевший называл мошенникам код, они получали доступ к его аккаунту на Госуслугах, а также оформляли онлайн-кредиты.

В одном из случаев 46-летняя жительница города Павлово лишилась 530 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские устанавливают личности причастных к совершению данных преступлений.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам проявлять бдительность, не сообщать никаких данных неизвестным. Ни один сотрудник операторов связи не имеет права запрашивать данные аккаунтов сервиса Госуслуг, а также пароли из смс-сообщений банковских приложений. 

Ранее сообщалось, что студент нижегородского вуза лишился более 500 тысяч рублей при обмене валюты.
 

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Теги:
Мошенничество
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