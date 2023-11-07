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Происшествия

Экс-замгубернатора Нижегородской области осудили за недостроенный дом в Чехове

15 ноября 2023 15:16  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-замгубернатора Нижегородской области Валерия Англичанинова осудили за недостроенный дом в Чехове Московской области. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Согласно информации, в 2014-2016 годах компания Валерия Англичанинова "Ванаг" должна была сдать многоквартирный дом для сотрудников Центра радиоразведки ФСБ России.

Сумма госконтрактов составляла более 767 мн рублей, однако здания так и не были сданы. В 2019 году были выявлены дополнительные затраты в 227 млн рублей на устранение недоделок, разработку проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Эту сумму потребовали с ООО "Ванаг", которое в сентябре 2021 года было признано несостоятельным, сейчас идет процесс банкротства застройщика.

В отношении Валерия Англичанинова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам заключения в колонии общего режима. Приговор он заслушал по видеосвязи в нижегородском СИЗО, в котором находится по обвинению в мошенничестве при строительстве ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде.

Напомним, что Валерий Англичанинов являлся заместителем губернатора Нижегородской области с мая 2007 года по июнь 2010.

На этом посту он курировал вопросы строительства, энергетики, ЖКХ и информационных технологий. До назначения на должность заместителя губернатора Валерий Англичанинов руководил министерством строительства Нижегородской области.

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Теги:
Мошенничество Суд
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