ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде может быть достроен в декабре 2024 года

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ЖК "Дом на Горького" в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянской, Студеной в Нижнем Новгороде может быть достроен в декабре 2024 года. Об этом сообщается в дорожной карте Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.
Напомним, разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года.
В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ООО "ИнтерСити" банкротом.
Свои деньги в квартиры ЖК "Дом на Горького" вложили 225 дольщиков, а всего в доме 234 квартиры. Строительная готовность объекта составляет 50%.
Завершать строительство будет новый застройщик.
В апреле заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК "Дом на Горького" и рассказал о ходе решения сложившейся ситуации.
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