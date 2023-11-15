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Общество

Год физики и астрономии начался во всех школах Нижнего Новгорода

15 ноября 2023 16:39  [93] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Год физики и астрономии начался во всех школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии.

Согласно информации, в учебный год 2023/2024 школьников ждут интеллектуальные и творческие конкурсы по физике и астрономии, а для учителей будут организованы семинары, посвященные изучению и преподаванию этих наук.

Так, для учащихся 7-11 классов пройдут турниры "Экспериментальная физика" и "Решение экспериментальных задач", а также конференция "Великие физики и астрономы".

Для учащихся младших классов организуют игру "Я бы в физики пошел, пусть меня научат", мастер-класс по космической живописи "Дотянуться до звезды", интеллектуальные игры "Ближе к звездам" и "Физквиз".

Ранее сообщалось, что инженерно-технологические классы появились в пяти школах Автозаводского района.

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Теги:
Образование Школы
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