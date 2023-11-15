Генпрокуратура добилась от Wildberries изменения ряда правил работы Общество

Генеральная прокуратура РФ провела проверку работы популярно маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Согласно информации, после проверки маркетплейсу придётся пересмотреть около 20 правил, регламентирующих взаимоотношения компании, продавцов и покупателей.

Например, клиенты Wildberries теперь без последствий смогут не проверять товар при получении, кроме того, за ними закрепляется безусловное право на отказ от приобретённой продукции, в том числе технически сложных устройств. Датой возврата товаров определён момент отказа от них.

Срок доставки будет продлеваться только по согласованию с покупателем.

"Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", — подчеркнули в пресс-службе.

Но при этом за маркетплейсом сохраняется возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества в отдельных случаях. К ним относятся: низкая доля выкупа покупателем и значительные расстояния транспортировки. Продавец может потребовать плату за доставку крупногабаритных, хрупких, невостребованных у населения товаров, а также часто подменяемых недобросовестными клиентами в пунктах выдачи.

Напомним, весной Роспотребнадзор вынес предостережение Wildberries за взимание платы с покупателей за возврат брака.