Генпрокуратура добилась от Wildberries изменения ряда правил работы

Генеральная прокуратура РФ провела проверку работы популярно маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Согласно информации, после проверки маркетплейсу придётся пересмотреть около 20 правил, регламентирующих взаимоотношения компании, продавцов и покупателей.
Например, клиенты Wildberries теперь без последствий смогут не проверять товар при получении, кроме того, за ними закрепляется безусловное право на отказ от приобретённой продукции, в том числе технически сложных устройств. Датой возврата товаров определён момент отказа от них.
Срок доставки будет продлеваться только по согласованию с покупателем.
"Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", — подчеркнули в пресс-службе.
Но при этом за маркетплейсом сохраняется возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества в отдельных случаях. К ним относятся: низкая доля выкупа покупателем и значительные расстояния транспортировки. Продавец может потребовать плату за доставку крупногабаритных, хрупких, невостребованных у населения товаров, а также часто подменяемых недобросовестными клиентами в пунктах выдачи.
Напомним, весной Роспотребнадзор вынес предостережение Wildberries за взимание платы с покупателей за возврат брака.
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