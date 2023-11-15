Каток в нижегородском парке "Швейцария" может стать бесплатным для детей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложили сделать каток в парке "Швейцария" бесплатным для детей до 16 лет.

По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, депутатский корпус ранее уже обращался с такой просьбой в администрацию города, но ответа по этому предложения не последовало.

Депутат отметил, что парк "Швейцария" финансируется из средств городского бюджета.

"Я считаю, что город не только может, но и обязан пойти навстречу горожанам, из кармана которых мы и заливаем эти катки", - сказал Марк Фельдман, предложив вернуться к вопросу о бесплатном входе на каток в этом году.

Как рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, сейчас мэрия рассматривает вопрос о льготном посещении катка в парке. Информация об этом будет предоставлена позднее.

Напомни, каток в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря.

Для детей до 14 лет цена билета в будние дни составляет 100 рублей, а в выходные и праздничные - 150 рублей. Для взрослых - соответственно 250 и 400 рублей.

Всего в Нижнем Новгороде этой зимой откроется как минимум 73 катка.