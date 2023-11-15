Жителя Выксы осудят за выращивание конопли в своем огороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Жителя Выксы осудят за выращивание конопли в своем огороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 53-летний мужчина выращивал запрещенные растения летом и периодически высушивал их в бане.

Отмечается, что ранее его уже судили за оскорбление представителя власти, причинение вреда здоровью и "пьяное" вождение.

В ходе обыска в доме мужчины было изъято около 350 граммов сушеных и измельченных растений, а также 121 куст конопли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 231 ч. 1 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и 228 ч. 2 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 200 кустов конопли взрастил 37-летний уроженец Большеболдинского района на поле в заброшенной деревне.