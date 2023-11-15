Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
16 ноября 2023 10:52  [112] Жителя Выксы осудят за выращивание конопли в своем огороде
15 ноября 2023 15:16  [330] Экс-замгубернатора Нижегородской области осудили за недостроенный дом в Чехове
15 ноября 2023 12:51  [615] Мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов
15 ноября 2023 10:12  [285] Неизвестный поджёг релейный шкаф в Дзержинске
14 ноября 2023 17:58  [498] Наталья Исаева предстанет перед судом по делу о двух взятках
14 ноября 2023 15:43  [366] Менеджер нижегородской турфирмы похитила у клиентов более 7,5 млн рублей
14 ноября 2023 10:20  [425] Уголовное дело возбуждено из-за свалки химических отходов в Дзержинске
13 ноября 2023 09:33  [465] Двое подростков пропали в Нижегородской области
12 ноября 2023 10:35  [596] Двойное ДТП на одном пешеходном переходе случились в Лысковском районе
11 ноября 2023 14:39  [665] Нижегородцы лишились крупных сумм после установки на мобильные телефоны программ удаленного доступа
Происшествия

Жителя Выксы осудят за выращивание конопли в своем огороде

16 ноября 2023 10:52  [112] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Жителя Выксы осудят за выращивание конопли в своем огороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 53-летний мужчина выращивал запрещенные растения летом и периодически высушивал их в бане.

Отмечается, что ранее его уже судили за оскорбление представителя власти, причинение вреда здоровью и "пьяное" вождение.

В ходе обыска в доме мужчины было изъято около 350 граммов сушеных и измельченных растений, а также 121 куст конопли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 231 ч. 1 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и 228 ч. 2 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 200 кустов конопли взрастил 37-летний уроженец Большеболдинского района на поле в заброшенной деревне.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса МВД Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph