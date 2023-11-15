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Новую дорогу к нижегородскому ЖК "Окский берег" построят за 126,7 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно информации, второй подъезд к жилому комплексу расположится около ж/д станции "Окский берег".
Протяженность двухполосной дороги составит 670 метров, ширина - 11,25 метров, расчетная скорость движения - 30 км/ч.
Здесь будут обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.
Подрядчик будет определен 5 декабря, а строительство должно завершиться в ноябре 2024 года. Гарантия на дорожное покрытие составит 5 лет.
Ранее сообщалось, что новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро.
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