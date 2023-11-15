Новую дорогу к нижегородскому ЖК "Окский берег" построят за 126,7 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новую дорогу к нижегородскому ЖК "Окский берег" построят за 126,7 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, второй подъезд к жилому комплексу расположится около ж/д станции "Окский берег".

Протяженность двухполосной дороги составит 670 метров, ширина - 11,25 метров, расчетная скорость движения - 30 км/ч.

Здесь будут обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.

Подрядчик будет определен 5 декабря, а строительство должно завершиться в ноябре 2024 года. Гарантия на дорожное покрытие составит 5 лет.

Ранее сообщалось, что новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро.