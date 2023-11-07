Новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро - вдоль ТЦ "Шоколад". Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, на односторонней дороге с выездом на улицу Горького был уложен двухслойный асфальт, установлен бордюр и восстановлена брусчатка.

Также откосы были засыпаны черноземом для будущего озеленения. В настоящее время завершается благоустройство территории у торгового центра.

Напомним, стройплощадка метро на углу улиц Белинского и Горького появилась в сентябре 2022 года. Здесь на глубине 24 метра разместят вентиляционную шахту метрополитена. Сейчас на площадке идут подготовительные работы для выемки грунта.

После завершения строительных работ в 2025 году сквер на улице Белинского будет благоустроен.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря. Здесь появятся временные проезды на улицы Варварская и Родионова.