Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 16 и 17 ноября Общество

Праздничную подсветку в честь двух спортивных событий включат на телебашне в Нижнем Новгороде 16 и 17 ноября. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Как рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, 16 ноября будет отмечаться 85-летие отечественного единоборства - самбо. По данным Минспорта региона, в настоящее время число занимающихся самбо нижегородцев уже превышает 5,5 тысяч человек.

Кроме того, 17 ноября Нижний Новгород примет трофей "Игр Будущего" - это международный мультиспортивный турнир, объединяющий классические и цифровые виды спорта, который пройдет в 2024 году в Казани. В этот день на телебашне также запланировано световое шоу.

И.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов добавил, что современная подсветка сделала телебашню полноправным участником федеральной и региональной событийной программы.

Таким образом, к юбилею самбо на гранях высотной доминанты города появится световая композиция с юбилейной датой, в виде борцовского ковра, а также с праздничными логотипами. Подсветка будет работать 16 ноября с 17.30 до 18.00 и с 21.00 до 22.00.

Также 16 и 17 ноября на телебашне будет транслироваться красочный видеоролик в честь стартовавшего 100-дневного отсчета до "Игр Будущего".

Как сообщалось ранее, Нижегородская и Казанская телебашни включили иллюминацию в честь первого между городами рейса "Метеора".