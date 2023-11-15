Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 ноября 2023 13:13  [78] Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 16 и 17 ноября
16 ноября 2023 13:02  [106] Троллейбус №8 в Нижнем Новгороде за первый день работы перевез 500 пассажиров
16 ноября 2023 12:39  [121] Концессионером дублера проспекта Гагарина стало ООО "КСК №11"
16 ноября 2023 12:32  [115] Столовая школы №118 в Нижнем Новгороде стала призером Всероссийского конкурса
16 ноября 2023 12:16  [155] Новую дорогу к нижегородскому ЖК "Окский берег" построят за 126,7 млн рублей
16 ноября 2023 11:58  [110] Депутаты ЗСНО обсудили развитие агротуризма на выездном совещании в Ковернинском районе
16 ноября 2023 11:13  [179] Культурный центр и рестораны планируется построить на улице Черниговской
16 ноября 2023 10:39  [158] Нижегородское правительство объявило тендер на возведение Центра Бокса в Городце
16 ноября 2023 10:16  [169] "Ситикард" восстановит работу виртуальных транспортных карт в ближайшее время
16 ноября 2023 09:29  [177] Более 150 км трассы М-12 открыли в Чувашии и Татарстане
Общество

Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 16 и 17 ноября

16 ноября 2023 13:13  [78] Общество

Праздничную подсветку в честь двух спортивных событий включат на телебашне в Нижнем Новгороде 16 и 17 ноября. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Как рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, 16 ноября будет отмечаться 85-летие отечественного единоборства - самбо. По данным Минспорта региона, в настоящее время число занимающихся самбо нижегородцев уже превышает 5,5 тысяч человек.

Кроме того, 17 ноября Нижний Новгород примет трофей "Игр Будущего" - это международный мультиспортивный турнир, объединяющий классические и цифровые виды спорта, который пройдет в 2024 году в Казани. В этот день на телебашне также запланировано световое шоу.

И.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов добавил, что современная подсветка сделала телебашню полноправным участником федеральной и региональной событийной программы.

Таким образом, к юбилею самбо на гранях высотной доминанты города появится световая композиция с юбилейной датой, в виде борцовского ковра, а также с праздничными логотипами. Подсветка будет работать 16 ноября с 17.30 до 18.00 и с 21.00 до 22.00.

Также 16 и 17 ноября на телебашне будет транслироваться красочный видеоролик в честь стартовавшего 100-дневного отсчета до "Игр Будущего". 

Как сообщалось ранее, Нижегородская и Казанская телебашни включили иллюминацию в честь первого между городами рейса "Метеора".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
телебашня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph