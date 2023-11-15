Нижегородский Минкульт и Русский музей подписали соглашение о сотрудничестве

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Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова и гендиректор Русского музея Алла Манилова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках стратсессии проекта "Музейные маршруты России" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в рамках соглашения в Нижнем Новгороде откроется культурно-просветительский и выставочный центр "Русский музей — Нижний Новгород". Подробности будут объявлены позднее.
Также цель соглашения заключается в представлении культуры и искусств Нижегородской области в Русском музее. В частности, будут организовываться совместные выставки, стажировки для музейных специалистов.
Кроме того, в рамках проекта "Музейные маршруты России" были подписаны соглашения о сотрудничестве между Русским музеем и Нижегородским государственным художественным музеем и между Нижегородским музеем-заповедником и Всероссийским этнографическим музеем.
Учреждения планируют обмениваться выставками, участвовать в совместных мероприятиях и проводить научные консультации.
Ранее сообщалось, что выставка старинных изображений Нижнего Новгорода открылась в Русском музее фотографии.
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