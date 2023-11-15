Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 ноября 2023 13:35  [39] Нижегородский Минкульт и Русский музей подписали соглашение о сотрудничестве
15 ноября 2023 11:16  [381] Выставка старинных изображений Нижнего Новгорода открылась в Русском музее фотографии
15 ноября 2023 10:58  [303] Иммерсивный спектакль пройдет в нижегородском Дворянском собрании в декабре
14 ноября 2023 12:00  [396] Гала-концерт в честь 150-летия НМУ им. Балакирева состоялся в ТЮЗе
13 ноября 2023 17:10  [329] Лучший старт среди оригинальных проектов Wink.ru — "Слово пацана. Кровь на асфальте"
12 ноября 2023 11:42  [594] Сёстры Аверины привезут в Нижний Новгород театрализованное шоу "Лебединое озеро"
11 ноября 2023 16:34  [705] Сборник легенд "Кума сказывает: предания о Канавинском районе" появится в детских библиотеках Нижнего Новгорода
10 ноября 2023 17:10  [550] "Слово пацана. Кровь на асфальте": светская премьера сериала
10 ноября 2023 14:30  [924] Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
09 ноября 2023 17:42  [565] "Заповедные кварталы" запускают авторские экскурсии по нижегородскому стрит-арту
Культура и отдых

Нижегородский Минкульт и Русский музей подписали соглашение о сотрудничестве

16 ноября 2023 13:35  [39] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова и гендиректор Русского музея Алла Манилова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках стратсессии проекта "Музейные маршруты России" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в рамках соглашения в Нижнем Новгороде откроется культурно-просветительский и выставочный центр "Русский музей — Нижний Новгород". Подробности будут объявлены позднее.

Также цель соглашения заключается в представлении культуры и искусств Нижегородской области в Русском музее. В частности, будут организовываться совместные выставки, стажировки для музейных специалистов.

Кроме того, в рамках проекта "Музейные маршруты России" были подписаны соглашения о сотрудничестве между Русским музеем и Нижегородским государственным художественным музеем и между Нижегородским музеем-заповедником и Всероссийским этнографическим музеем.

Учреждения планируют обмениваться выставками, участвовать в совместных мероприятиях и проводить научные консультации.

Ранее сообщалось, что выставка старинных изображений Нижнего Новгорода открылась в Русском музее фотографии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph