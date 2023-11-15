Нижегородский Минкульт и Русский музей подписали соглашение о сотрудничестве Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова и гендиректор Русского музея Алла Манилова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках стратсессии проекта "Музейные маршруты России" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в рамках соглашения в Нижнем Новгороде откроется культурно-просветительский и выставочный центр "Русский музей — Нижний Новгород". Подробности будут объявлены позднее.

Также цель соглашения заключается в представлении культуры и искусств Нижегородской области в Русском музее. В частности, будут организовываться совместные выставки, стажировки для музейных специалистов.

Кроме того, в рамках проекта "Музейные маршруты России" были подписаны соглашения о сотрудничестве между Русским музеем и Нижегородским государственным художественным музеем и между Нижегородским музеем-заповедником и Всероссийским этнографическим музеем.

Учреждения планируют обмениваться выставками, участвовать в совместных мероприятиях и проводить научные консультации.

Ранее сообщалось, что выставка старинных изображений Нижнего Новгорода открылась в Русском музее фотографии.