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Бизнес

По итогам 2023 года продажи автокредитов в России приблизятся к 1,6 трлн рублей

16 ноября 2023 16:10  [86] Бизнес

ВТБ повысил прогноз объема выдач на российском рынке автокредитования. По оценке экспертов банка, в 2023 году заемщики получат на покупку легковых машин порядка 1,6 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года и на 45% - рекордного 2021 года.

По итогам 10 месяцев текущего года российские банки предоставили физлицам в рамках автокредитования уже более чем 1,2 трлн рублей. Эта цифра превышает результат не только по итогам всего 2022 года, когда сегмент столкнулся с серьезными вызовами, но и 2021 года, когда на рынке наблюдался максимальный спрос заемщиков. Несмотря на рост ставок по автокредитам вслед за ужесточением политики Центрального банка, рынок поддерживает расширение ассортимента китайских автомобилей, параллельный импорт, а также увеличение доли дилеров в сегменте машин с пробегом и расширение числа субсидированных программ.  

"Максимально высокий спрос заемщиков в этом году мы наблюдали в октябре. На фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля россияне стремились приобрести транспортные средства до изменения процентных ставок по кредитам и стоимости автомобилей. Только в ВТБ в этот месяц 22,5 тысячи клиентов оформили автокредиты примерно на 30 млрд рублей. Это более чем на 20% по количеству и почти на 30% по объему превышает результат сентября, а также в разы опережает показатели октября прошлого года. В целом по рынку объем выдач достиг 166,5 млрд рублей – на 17% больше, чем в сентябре. До конца года мы ожидаем сохранения спроса клиентов на сопоставимом уровне", – прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

По итогам октября доля ВТБ в выдачах автокредитов составила 18%. За 10 месяцев 2023 года 132,7 тыс. заемщиков получили в банке средства на покупку автомобилей. Общий объем сделок составил 169,6 млрд рублей и более чем в три раза превысил результат по итогам января-октября 2022 года и вдвое – 2021 года. По итогам года банк планирует предоставить физлицам автокредиты на общую сумму порядка 220 млрд рублей.

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Теги:
ВТБ
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