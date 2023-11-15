Рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дорожную ремонтную кампанию завершили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в этом году нижегородские дорожники установили новый рекорд - было отремонтировано 1028 км дорог, тогда как в 2022 году в порядок было приведено 1014 км. Всего на эти работы было направлено более 19 млрд рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что специальные казначейские кредиты позволили часть работ выполнить со значительным опережением.

Также глава глава региона добавил, что основной акцент делается на дорогах, ведущих к социальным объектам. Так, в 2023 году было приведено в нормативное состояние 183 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям, и 263 км дорог, ведущих к школам и культурно-досуговым центрам.

Кроме того, отремонтированы участки трасс Ряжск – Касимов – Муром, Работки – Порецкое, Владимир – Муром – Арзамас.

Отметим, что в целом по России объемы строительства новых дорог почти втрое превысили показатели 2022 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что положительная динамика заметна во всех регионах.

"С начала года в России построено и реконструировано около 650 километров федеральных и региональных трасс", — приводит слова премьер-министра телеканал "360".

Ранее сообщалось, что около 393,5 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода в 2024 году.