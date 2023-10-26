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Общество

Около 393,5 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода

31 октября 2023 12:46  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 393,5 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода в 2024 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, МКУ "ГУММиД" ищет подрядчика на ремонт дорог в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском и Советском районах.

В этих районах запланирован ремонт 11 участков дорог. В частности, работы пройдут на улицах Краснодонцев, Волочильная, Гвоздильная, Фруктовая, Белинского, Зеленодольская, Кузнечихинская, проспекте Ленина и Московского шоссе.

С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.

Подрядчик будет определен 20 ноября, а работы должны завершиться к 30 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что более 525 млн рублей выделено на ремонт участка проспекта Гагарина.

Также напомним, что всего в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запланирован ремонт 13 участков дорог на 24 улицах.

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Теги:
Дороги
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