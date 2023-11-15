Более 60 зданий снесут в Автозаводском районе в рамках КРТ Общество

Фото: с сайта правительства Нижегородской области

Мастер-план комплексного развития территории в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская и Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода опубликован на сайте правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на площадке площадью 26,3 га запланировано строительство 431 759 кв. м жилья.

Здесь планируется построить 14 многоэтажных жилых домов. Этажность - от 15 до 22 этажей. Перед этим будет снесено 62 здания, из которых 51 объект - это ветхие жилые дома, жителей которых расселят.

Также внутри кварталов запланировано строительство школы на 1000 мест и двух детских садов на 320 и 340 мест.

Отмечается, что при застройке будет реализована концепция двора без машин, проезды будут реализованы по периметру жилого комплекса.

Предельный срок реализации проекта составляет 15 лет.

Ранее сообщалось, что застройщиком площадки КРТ в районе Больших Оврагов выбран "ДМ-Инвест строй".

Также напомним, что Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе площади Сенной.