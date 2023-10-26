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Общество

Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе площади Сенной

30 октября 2023 11:26  [1] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Архитектурный совет согласовал концепцию площадки комплексного развития территории в районе площади Сенной. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, площадка располагается в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площади Сенной и Казанской набережной.

Мастер-план был разработан ООО "Золотое сечение" по заказу ООО "Идель".

Архсовет на заседании 11 октября согласовал предоставленные решения по площадке в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка.

В дальнейшем проект будет рассмотрен на Региональном штабе по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что правительство региона подписало второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Также напомним, что правительственный квартал появится на площади Сенной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
КРТ Строительство
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