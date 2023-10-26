Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе площади Сенной

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Архитектурный совет согласовал концепцию площадки комплексного развития территории в районе площади Сенной. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, площадка располагается в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площади Сенной и Казанской набережной.
Мастер-план был разработан ООО "Золотое сечение" по заказу ООО "Идель".
Архсовет на заседании 11 октября согласовал предоставленные решения по площадке в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка.
В дальнейшем проект будет рассмотрен на Региональном штабе по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что правительство региона подписало второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Также напомним, что правительственный квартал появится на площади Сенной в Нижнем Новгороде.
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