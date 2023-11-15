Мининский университет будет сотрудничать с тремя сербскими школами

Фото:
Мининский университет подписал соглашение о сотрудничестве с тремя школами Сербии: гимназией "Светозар Маркович" в городе Ниш, "Шабачка гимназией" в городе Шабац и"Алексиначка гимназия" в городе Алексинац. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, в рамках соглашения НГПУ и сербские школы планируют реализовывать совместные образовательные проекты, организовывать воркшопы, лекции для старшеклассников. Также университет будет оказывать консультативную помощь преподавателям русского языка, математики, физики и информатики.
Первый проректор Мининского университета Эльвира Самерханова отметила, что сотрудничество с Сербией позволит привлечь выпускников на программы бакалавриата в российские вузы, а преподаватели смогут получить степень магистра.
Ранее сообщалось, что Мининский университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами.
Также напомним, что НГПУ запустил курсы русского языка в университете Индии.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+