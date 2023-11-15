Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 ноября 2023 19:06  [78] Погружение в профессию: Эн+ проводит уроки об энергетике в школах Автозаводского района
16 ноября 2023 18:53  [90] Мининский университет будет сотрудничать с тремя сербскими школами
16 ноября 2023 18:42  [98] Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей
16 ноября 2023 17:53  [170] Более 60 зданий снесут в Автозаводском районе в рамках КРТ
16 ноября 2023 17:28  [128] Эн+ открыл прием заявок на новый грантовый конкурс "Города со знаком плюс"
16 ноября 2023 16:54  [125] Россиян предупредили о новой магнитной буре в третьей декаде ноября
16 ноября 2023 16:36  [137] Рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области
16 ноября 2023 15:53  [177] Еще два тактильных макета достопримечательностей установили в Нижнем Новгороде
16 ноября 2023 15:45  [153] Российские сканеры для оцифровки документов поступили в нижегородские архивы
16 ноября 2023 15:18  [148] Выкса представит Нижегородскую область в "Атласе сервисно-инфраструктурных решений АСИ"
Общество

Мининский университет будет сотрудничать с тремя сербскими школами

16 ноября 2023 18:53  [90] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Мининский университет подписал соглашение о сотрудничестве с тремя школами Сербии: гимназией "Светозар Маркович" в городе Ниш, "Шабачка гимназией" в городе Шабац и"Алексиначка гимназия" в городе Алексинац. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, в рамках соглашения НГПУ и сербские школы планируют реализовывать совместные образовательные проекты, организовывать воркшопы, лекции для старшеклассников. Также университет будет оказывать консультативную помощь преподавателям русского языка, математики, физики и информатики.

Первый проректор Мининского университета Эльвира Самерханова отметила, что сотрудничество с Сербией позволит привлечь выпускников на программы бакалавриата в российские вузы, а преподаватели смогут получить степень магистра.

Ранее сообщалось, что Мининский университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами.

Также напомним, что НГПУ запустил курсы русского языка в университете Индии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество НГПУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph