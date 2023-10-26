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Общество

Мининский университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами

26 октября 2023 11:20  [337] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Команда Мининского университета в составе нижегородской делегации посетила открытие Центра Нижнего Новгорода в Цзинане. Об этом сообщили в пресс-службе НГПУ.

Согласно информации, в рамках визита ректор Мининского университета Виктор Сдобняков достиг договоренностей о подписании меморандумов между нижегородским вузом и пятью высшими учебными заведениями провинций Шаньдун и Аньхой. 

По его словам, уже в течение 10 лет НГПУ сотрудничает с вузами Китая по таким направлениям, как академические обмены, программы двойных дипломов и другие образовательные форматы. 

Сотрудничество позволяет китайским студентам стать более востребованными у работодателей как в России, так и в Китае, а обучающиеся Мининского университета получат дополнительные ресурсы для погружения в языковую среду страны-партнера.

Отмечается, что китайские студенты заинтересованы в изучении русского языка, преподавании музыки, детской психологии и дошкольном образовании.

Также делегация Мининского университета посетила ряд школ, где рассказала о вузе и Нижнем Новгороде, предложила курсы по повышению квалификации учителей русского языка.

Ранее сообщалось, что Мининский университет запустил курсы русского языка в университете Индии.

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Теги:
Международное сотрудничество НГПУ
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