Мининский университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами

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Команда Мининского университета в составе нижегородской делегации посетила открытие Центра Нижнего Новгорода в Цзинане. Об этом сообщили в пресс-службе НГПУ.
Согласно информации, в рамках визита ректор Мининского университета Виктор Сдобняков достиг договоренностей о подписании меморандумов между нижегородским вузом и пятью высшими учебными заведениями провинций Шаньдун и Аньхой.
По его словам, уже в течение 10 лет НГПУ сотрудничает с вузами Китая по таким направлениям, как академические обмены, программы двойных дипломов и другие образовательные форматы.
Сотрудничество позволяет китайским студентам стать более востребованными у работодателей как в России, так и в Китае, а обучающиеся Мининского университета получат дополнительные ресурсы для погружения в языковую среду страны-партнера.
Отмечается, что китайские студенты заинтересованы в изучении русского языка, преподавании музыки, детской психологии и дошкольном образовании.
Также делегация Мининского университета посетила ряд школ, где рассказала о вузе и Нижнем Новгороде, предложила курсы по повышению квалификации учителей русского языка.
Ранее сообщалось, что Мининский университет запустил курсы русского языка в университете Индии.
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