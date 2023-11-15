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Экономика

Нижегородская область и Китай будут развивать сотрудничество в сфере строительства

17 ноября 2023 09:07  [79] Экономика
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Нижегородская область планирует развивать сотрудничество с китайскими компаниями в сфере строительства и архитектуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, во время поездки в Пекин нижегородская делегация обсудила с китайской стороной перспективы обмена опытом и использования новых технологий.

"Обязательно будем сотрудничать с ведущими китайскими строителями и архитекторами", - отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на пленарном заседании 25-го юбилейного Международного форума China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае.

Также Глеб Никитин пригласил китайских партнеров принять участие в проекте IT-кампуса "Неймарк", сотрудничать в развитии производств "Технопарка Н20" и ОЭЗ "Кулибин.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество Строительство
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