Новогодние подарки для детей в Нижнем Новгороде закупят за 65,6 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новогодние подарки для детей в Нижнем Новгороде закупят за 65,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, сладкие подарки будут поставлены в период с 19 по на 22 декабря.

Всего мэрия Нижнего Новгорода закупит 131 282 подарков. Из них 29 513 получат дети в Автозаводском районе, 15 202 - в Канавинском районе, 14 150 - в Ленинском, 12 654 - в Московском, 13 721 - в Нижегородском, 15 490 - в Приокском, 14 130 - в Советском, 16 422 - в Сормовском.

В состав подарков войдут различные шоколадки, конфеты и зефир. Стоимость одной упаковки составит порядка 499 рублей.

Поставщика определят 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей.