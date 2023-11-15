Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2023 12:27  [63] Главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря
17 ноября 2023 12:13  [79] Всероссийская акция "День правовой помощи детям" пройдет в Нижегородской области 20 ноября
17 ноября 2023 12:04  [78] Младенческая смертность в Нижегородской области продолжает снижаться
17 ноября 2023 11:48  [108] Контроль за работой маршрута А-27 в Нижнем Новгороде будет усилен
17 ноября 2023 11:20  [124] Новогодние подарки для детей в Нижнем Новгороде закупят за 65,6 млн рублей
17 ноября 2023 11:12  [111] Работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года
17 ноября 2023 10:56  [157] Проект пристроя к школе №118 в Нижнем Новгороде разработают за 20,5 млн рублей
17 ноября 2023 10:40  [125] Новый сквер появился в Дзержинске на улице Галкина
17 ноября 2023 10:20  [148] Судебный пристав арестовал внедорожник "Тойота" у должника на Бору
17 ноября 2023 09:22  [158] Возрождение полевых эколагерей обсудили в нижегородском Заксобрании
Общество

Новогодние подарки для детей в Нижнем Новгороде закупят за 65,6 млн рублей

17 ноября 2023 11:20  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новогодние подарки для детей в Нижнем Новгороде закупят за 65,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, сладкие подарки будут поставлены в период с 19 по на 22 декабря.

Всего мэрия Нижнего Новгорода закупит 131 282 подарков. Из них 29 513 получат дети в Автозаводском районе, 15 202 - в Канавинском районе, 14 150 - в Ленинском, 12 654 - в Московском, 13 721 - в Нижегородском, 15 490 - в Приокском, 14 130 - в Советском, 16 422 - в Сормовском.

В состав подарков войдут различные шоколадки, конфеты и зефир. Стоимость одной упаковки составит порядка 499 рублей.

Поставщика определят 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph