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Главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря. Об этом в ходе прямого эфира в своих соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, установка ели начнется в ближайшее время. При ее оформлении будут использоваться те же украшения, что и годом ранее.
Также Юрий Шалабаев сообщил, что монтаж новогодней иллюминации в Нижнем Новгороде стартовал 15 ноября. Планируется, что все работы будут завершены в первой декаде декабря.
"Надеюсь, к этому времени снег выпадет и порадует нас действительно новогодним настроением", - сказал глава города.
Напомним, в прошлом году главную новогоднюю ель в Нижнем Новгороде начали устанавливать 21 ноября.
Ранее сообщалось, что Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей.
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