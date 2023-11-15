Главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря Общество

Фото: Кира Мишина

Главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря. Об этом в ходе прямого эфира в своих соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, установка ели начнется в ближайшее время. При ее оформлении будут использоваться те же украшения, что и годом ранее.

Также Юрий Шалабаев сообщил, что монтаж новогодней иллюминации в Нижнем Новгороде стартовал 15 ноября. Планируется, что все работы будут завершены в первой декаде декабря.

"Надеюсь, к этому времени снег выпадет и порадует нас действительно новогодним настроением", - сказал глава города.

Напомним, в прошлом году главную новогоднюю ель в Нижнем Новгороде начали устанавливать 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей.