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Общество

Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Нижнем Новгороде

21 ноября 2022 15:12  [110] Общество

Фото: читатель НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новогоднюю ель начали устанавливать на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

Согласно данным портала Госзакупок, работы выполняет ИП Хрущева А. Д. На установку конусообразной ели высотой 12 метров и декоративных элементов в виде подарочных коробок выделено 3,6 млн рублей.

Напомним, в прошлом году главный новогодний символ в центре Нижнего Новгорода начали устанавливать 6 декабря.

Ранее сообщалось, что почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и художественное оформление Нижнего Новгорода к Новому году. Последненее включает в себя постеры и флаги, которые будут расположены по всему городу и на Канавинском мосту.

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Теги:
Новый год Праздники
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