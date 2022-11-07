Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: читатель НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новогоднюю ель начали устанавливать на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

Согласно данным портала Госзакупок, работы выполняет ИП Хрущева А. Д. На установку конусообразной ели высотой 12 метров и декоративных элементов в виде подарочных коробок выделено 3,6 млн рублей.

Напомним, в прошлом году главный новогодний символ в центре Нижнего Новгорода начали устанавливать 6 декабря.

Ранее сообщалось, что почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и художественное оформление Нижнего Новгорода к Новому году. Последненее включает в себя постеры и флаги, которые будут расположены по всему городу и на Канавинском мосту.