Девятнадцатилетнего наркокурьера задержали в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Девятнадцатилетнего наркокурьера задержали в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, на трассе в Княгининском районе была остановлена иномарка под управлением 19-летнего уроженца Удмуртской республики.

В обшивке багажника автомобиля было обнаружено почти 1,5 кг мефедрона. Также у молодого человека изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

Установлено, что синтетический наркотик был приобретен посредством закладок для последующего сбыта на территории Приволжского федерального округа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 5 УК РФ (…покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере…).

Подозреваемый заключен под стражу. Сейчас он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что жителя Выксы осудят за выращивание конопли в своем огороде.