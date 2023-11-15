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Общество

Флот скоростных судов на Волге за два года вырастет в три раза

17 ноября 2023 15:18  [56] Общество

Фото: Александр Воложанин

Флот скоростных судов на Волге в ближайшие два года вырастет в три раза. Об этом в рамках "Транспортной недели" рассказал замминистра транспорта РФ Александр Пошивай, сообщают "Ведомости".

Согласно информации, в 2024 и 2025 году судоходные компании, осуществляющие перевозки пассажиров по Волге, должны получить 21 скоростное речное судною.

Сейчас нижегородский "Водолет", "Флот Республики Татарстан" и "Чебоксарский речной порт" располагают 11 такими судами. 

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что новые скоростные речные суда в ближайшие годы будут востребованы и для нужд перевозочного бизнеса, и в силу развития внутреннего туризма в России. 

Также он добавил, что санкции этим проектам не помешают, поскольку локальные вопросы по импортозамещению агрегатов и комплектующих уже решены.

Напомним, в навигацию 2023 года нижегородские суда на подводных крыльях перевезли почти 81 500 пассажиров. В 2024 году планируется запуск рейса "Метеора" из Нижнего Новгорода в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме.

В начале ноября в Нижегородской области спустили на воду второе судно "Метеор".

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Теги:
Водный транспорт
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