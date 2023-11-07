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Общество

Второе судно "Метеор" спустили на воду в Нижегородской области

08 ноября 2023 16:21  [110] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Второе судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" спустили на воду в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, первое такое судно было спущено на воду в августе 2023 года в Чкаловске. Всего Нижегородская область получит три "Метеора".

Согласно информации, второй "Метеор" был назван "Капитаном Полуэктовым" в честь Виктора Полуэктова - сподвижника конструктора, создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.

Глеб Никитин отметил, что Виктор Полуэктов был первым капитаном экспериментальных судов на подводных крыльях. 

Ранее сообщалось, что первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары.

Также 21 октября состоялся первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань.

Всего в навигацию 2023 года нижегородские суда на подводных крыльях перевезли почти 81 500 пассажиров. В 2024 году планируется запуск рейса "Метеора" из Нижнего Новгорода в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме.

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Теги:
Водный транспорт Судостроение
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