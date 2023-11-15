Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смартфонов на уроках

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Депутаты Госдумы РФ на прошедшем накануне пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона, регулирующий использование смартфонов на уроках. Об этом сообщил телеканал "360".
Авторы инициативы отметили, что школьники должны соблюдать дисциплину и правила поведения на уроках.
Согласно документу, школьники не должны пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Тем не менее, применение смартфонов допускается в учебных целях и в экстренных случаях.
Законопроект также предусматривает защиту прав педагогов. Так, учителя смогут обращаться к руководству образовательных учреждений с просьбой применить дисциплинарные взыскания к школьникам, которые нарушают права преподавателей.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие данного закона повысит авторитет учителя.
Напомним, о том, что школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ещё год назад - в ходе Общероссийского родительского собрания. Тогда инициатива носила рекомендательный характер, теперь её решили узаконить.
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