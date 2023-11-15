Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смартфонов на уроках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Госдумы РФ на прошедшем накануне пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона, регулирующий использование смартфонов на уроках. Об этом сообщил телеканал "360".

Авторы инициативы отметили, что школьники должны соблюдать дисциплину и правила поведения на уроках.

Согласно документу, школьники не должны пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Тем не менее, применение смартфонов допускается в учебных целях и в экстренных случаях.

Законопроект также предусматривает защиту прав педагогов. Так, учителя смогут обращаться к руководству образовательных учреждений с просьбой применить дисциплинарные взыскания к школьникам, которые нарушают права преподавателей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие данного закона повысит авторитет учителя.

Напомним, о том, что школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ещё год назад - в ходе Общероссийского родительского собрания. Тогда инициатива носила рекомендательный характер, теперь её решили узаконить.