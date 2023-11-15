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Спорт

Нижний Новгород принял главный трофей фиджитал-турнира "Игры будущего"

17 ноября 2023 16:09  [110] Спорт

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Андрей Сахаров

17 ноября в Нижнем Новгороде состоялось торжественное мероприятие, на котором был представлен главный трофей нового международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

В ФОКе "Мещерский" прошли соревнования в формате фиджитал-спорта, в которых приняли участие восемь команд со всего региона. Особенностью формата является то, что турнир сочетает физический спорт и спорт с применением цифровых технологий

Помимо фиджитал-турнира был проведён мастер-класс от баскетбольной медийной команды "HOOPS".

Участники команды "HOOPS" Артем и Амир продемонстрировали спортивные техники: как разорвать дистанцию с соперником, в какой стойке совершать бросок мяча, а также рассказали о том, как правильно держать мяч и попадать в цель. В конце мастер-класса несколько зрителей вышли на площадку, чтобы продемонстрировать приобретённые навыки.

Затем гостям мероприятия продемонстрировали трофей.

Отметим, что Нижний Новгород стал первой остановкой кубка. Путь трофея стартовал 14 ноября в Москве.

Впереди - длинный маршрут из нескольких городов. Конечным пунктом будет космодром Байконур, откуда 1 декабря произойдет запуск капсулы с трофеем на МКС. Из космоса трофей вернется в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на самих “Играх Будущего”.

На мероприятии выступил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

"Это спорт, который позволяет не только сидеть в компьютере и нажимать на клавиши, и выдавать хороший результат в онлайн, но и ещё, выйти на площадку и показать насколько ты физически подготовлен", - подытожил глава Минспорта.

Также Александр Кононов пригласил всех желающих заниматься фиджитал-спортом и развивать его в Нижнем Новгороде.

С 17:00 около ДК имени Свердлова на улице Большой Покровской с трофеем смогут сфотографироваться все желающие. Параллельно будет проходить развлекательная программа с участием Лёши PCH3LK1N Пчёлкина — киберспортивного комментатора, блогера, рэп-исполнителя.

Напомним, что в феврале 2024 года наша страна проведёт первый международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" - чемпионат по инновационным технологичным видам спорта. На него прибудут порядка 2 тысяч профессиональных киберспортсменов со всей планеты. Турнир будет проходить в формате фиджитал (phygital, от англ. physical + digital — физический и цифровой).

На выставке-форуме “Россия” 14 ноября состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 100 дней до Игр Будущего.

Масштабная церемония прошла в павильоне “Космос” на выставке "Россия". Гостей церемонии в режиме ВКС приветствовал президент Владимир Путин.

В рамках церемонии вице-премьер Дмитрий Чернышенко вместе с волонтёрами представили главный Трофей Игр Будущего, символизирующий вызовы - “Спорт”, “Тактика”, “Стратегия”, “Скорость” и “Технологии”.

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Теги:
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