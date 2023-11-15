Государственные награды вручили 36 нижегородцам Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников в Гербовом зале Нижегородской ярмарки вручил 36 нижегородцам государственные награды РФ.

"Трудовой путь каждого из вас, без преувеличения, вписан в контекст истории Нижегородской области и её современного развития. Главное, что за вашими большими достижениями стоит желание вкладывать свои силы, знания и умения в благополучие и процветание родного края, страны. К наградам представлены люди разных профессий. Однако есть то, что объединяет всех вас, виновников нашей праздничной церемонии. Это талант, истинное призвание, беззаветное служение Родине, с полной отдачей сил и блестящими результатами", - обратился он к награжденным.

Награды получили работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, учреждений здравоохранения, образования и культуры региона.

В частности, были вручены Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Медаль Луки Крымского, Благодарность президента РФ, Благодарность министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Почетная грамота президента РФ, орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" II.

Также были присвоены почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный конструктор Российской Федерации", Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", "Заслуженный металлург Российской Федерации", Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что заслуженным работникам Нижнего Новгорода в разных сферах вручили награды.