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Общество

Заслуженным работникам Нижнего Новгорода в разных сферах вручили награды

14 ноября 2023 14:23  [140] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

14 ноября на площадке Гордумы Нижнего Новгорода состоялась торжественная церемония вручения наград нижегородцам, удостоенным почётных званий заслуженных работников разных сфер профессиональной деятельности в 2023 году.

Нагрудные знаки, дипломы и удостоверения им вручили председатель Думы Олег Лавричев и зам главы городской администрации Леонид Стрельцов.

Напомним, что в июне этого года было принято решение об учреждении звания заслуженного работника в девяти сферах за особые заслуги в профессиональной деятельности, а также за весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания Нижнего Новгорода.

25 октября на очередном заседании Гордумы депутаты согласовали присвоение почётных званий 43 нижегородцам, которые трудятся в государственных медицинских организациях, в органах соцзащиты, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, организациях дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также в подразделениях полиции и пожарной охраны.

Олег Лавричев отметил, что общественное признание особых заслуг и достижений, а также многолетнего и добросовестного труда очень важно для каждого, кто по-настоящему любит своё дело.

"Это приятно, вдохновляет и даёт стимул к покорению новых профессиональных высот. От души поздравляю всех, кто удостоен столь значимой награды и желаю всем дальнейших успехов в труде, счастья и благополучия!", - сказал спикер Гордумы.

Леонид Стрельцов также поприветствовал гостей от имени главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Он указал, что за каждым из собравшихся стоит их коллектив.

"Все ваши дела и свершения направлены на благо нашего города. Ведь именно вы создаёте его настоящее и будущее. Вы - пример служения своему Отечеству, своему городу, каждый - в своей сфере деятельности. Хочется о вас рассказывать, ставить вас в пример молодёжи, как нужно трудиться", – добавил заместитель главы города.

Полный список работников, которые удостоены знания Заслуженного в 2023 году, можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что почётные звания звания будут присваиваться ежегодно не более чем пяти кандидатам по каждой профессии.

Напомним также, что в сентябре текущего года Заксобрание Нижегородской области утвердило новые почётные звания для работников сфер ЖКХ, АПК и строительства.

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Теги:
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