Себестоимость одной поездки в нижегородском метро составила 80 рублей Общество

17 ноября Гордума Нижнего Новгорода провела заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили финансово-хозяйственную деятельность муниципального предприятия "Нижегородское метро" в текущем году.

Директор предприятия Олег Яушев рассказал, что ожидаемые доходы нижегородского метрополитена за 2023 год составят 775 млн рублей. Он отметил, что от перевозки пассажиров поступит порядка 708 млн рублей - это на 53 млн больше, чем запланировано. Это связано с ростом пассажиропотока на 7%.

От коммерческой деятельности предприятие получило 67 млн рублей, что на 9 млн больше плановых показателей.

Расходы предприятия на 2023 год составят 2,21 млрд рублей, основная часть - 2,182 млрд - направлена на эксплуатацию. На начало ноября предприятие получило из городского бюджета 1,29 млрд рублей на покрытие убытков. Кроме того, областной бюджет выделил 119 млн рублей на покрытие убытков, связанных с перевозкой льготников.

Олег Якушев заявил, что себестоимость перевозки одного пассажира за 9 месяцев 2023 года составила 80,05 рублей при стоимости билета в 35 рублей. Он также

подчеркнул, что 92% пассажиров используют для оплаты электронные виды проездных.

Как ещё стало известно в ходе заседания, "Нижегородским метро" запланировало на 2024 год замену 2 км рельс, проведение мероприятий о сфере противопожарной безопасности, обеспечение оборудованием по транспортной безопасности, а также ремонт кровли в электродепо "Пролетарское".

В ходе обсуждения вопроса кадрового обеспечения "Нижегородского метро" Олег Яушев сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания профильных классов в школе №176 Канавинского района.

Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью биометрии может появиться в метро Нижнего Новгорода.