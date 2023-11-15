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Общество

Итоги конкурса "Клиника года 2023" подвели в Нижнем Новгороде

17 ноября 2023 18:37  [80] Общество

Фото: Кира Мишина

"Комсомольская правда" совместно с министерством здравоохранения Нижегородской области на площадке Нижегородского областного информационного центра подвела итоги ежегодного конкурса "Клиника года".

Согласно информации, в 2023 году в конкурсе приняли участие 17 медучреждений. Победителей выбирали путем народного голосования по нескольким номинациям. Всего с 21 августа по 27 октября нижегородцы отдали почти 85 тысяч голосов.

Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников, участвовавший в церемонии награждения победителей, подчеркнул, что конкурс "Клиника года" важен с точки зрения эффективности как для медицинских учреждений, так и для самих врачей.

Медицинские учреждения соревновались в 28 номинациях. Так, медцентр "Жемчужина" победил в номинации "Клиника с оптимальным сочетанием "цена - качество", а трое сотрудников из него получили звание "Врач года".

"Врачами года" были признаны девять нижегородских специалистов.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что девять нижегородских медиков получили награды за работу в ДНР.

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Теги:
Здравоохранение Конкурсы
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