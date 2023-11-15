Почти 50 тысяч рублей отдала мошенникам жительница Богородска, сообщили в нижегородском ГУ МВД.
Согласно информации, на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.
Далее, аферист пояснил женщине, что с ее счета якобы пытаются вывести все средства. Мошенники убедили женщину немедленно пойти в банк, снять накопленные сбережения, а затем перевести их на "безопасный" счет.
Потерпевшая выполнила все указания и осуществила денежный перевод в размере почти 50 тыс. рублей на продиктованный номер.
Лишь затем женщина осознала, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в полицию.
В настоящее время ведется розыск преступников, им грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что автомобилист из Выксы потерял деньги после звонка злоумышленника.
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