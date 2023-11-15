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Тарифы в автобусах Нижний Новгород - Бор повысят с 10 декабря. Об этом сообщили в ГП НО "Борское ПАП".
Согласно информации, изменения коснутся маршрутов № 222-т, 229, 235, 236, 237, 237А и 245.
Так, минимальная стоимость проезда с Бора в Нижний Новгород повышается на 20 рублей - до 80 рублей.
В зависимости от зоны стоимость достигает 105 рублей. Подробнее с тарифами можно ознакомиться по ссылке.
При этом стоимость проезда на автобусах данным маршрутов по Бору и Нижнему Новгороду остается прежней - 25 и 30 рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы выпустили на маршрут №124 в Борском районе.
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