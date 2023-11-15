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Культура и отдых

"Лебединое озеро" с сёстрами Авериными пройдёт во Дворце спорта 16-17 декабря

20 ноября 2023 11:05  [114] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Нижегородцы 16 и 17 декабря на площадке КРК "Нагорный" смогут увидеть новогоднее шоу "Лебединое озеро" (0+), главными героинями которого станут прославленные гимнастки Арина и Дина Аверины. Мероприятие организовано при поддержке правительства Нижегородской области.

Как рассказали организаторы, театрализованное гимнастическое шоу объединит в себе традиции великого русского балета и отечественной школы художественной гимнастики. А благодаря ярким визуальным и сценографическим решениям и современным мультимедийным технологиям спектакль по-новому представит знакомую всем историю любви и верности.

Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина и серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина исполнят роли Одетты и Одилии. В роли Принца выступит премьер Большого театра Денис Родькин.

В шоу примут участие артисты Школы классического балета им. Долгушина (Санкт-Петербург), звёзды художественной гимнастики, акробатики, воздушной гимнастики из Москвы и Санкт-Петербурга, артисты Нижегородского театра оперы и балета, оркестр Нижегородской консерватории, спортсмены сборных команд России и Нижегородской области по художественной, эстетической гимнастике и акробатике, а также юные гимнасты школы олимпийского резерва №16 по художественной гимнастике.

Билеты уже поступили в продажу. Подробности размещены в сообществе "Нижний 800" во "Вконтакте".

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Теги:
Гимнастика Театр
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